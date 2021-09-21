Главный тренер «Гранады»: «Ничья с «Барселоной» на «Камп Ноу» – это как победа»
Куман: «Барселоне» пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время»
«Гранада» отобрала очки у каталонской команды
09:16
Рональд Куман / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о ничьей с «Гранадой» (1:1) в матче 5-го тура Примеры. Слова специалиста приводит Marca.
«Перед матчем, особенно домашним, думаешь о победе. Но уже в начале игры все осложнилось. Нам пришлось со 2-й минуты играть против команды, которая убивала время».
Напомним, «Барселона» за последние 4 матча победила лишь 1 раз.
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