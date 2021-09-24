Защитник «Барселоны»: «Не думаю, что у кого-то в Примере состав лучше, чем у нас»
Куман на грани увольнения из «Барселоны». Мартинес – главный кандидат на его пост
Накануне каталонцы снова потеряли очки в Примере
16:27
Роберто Мартинес / Фото - AFP
Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману уже готовят замену. Об этом сообщает портал Goal.
Руководство каталонцев готовится к увольнению нидерландского специалиста. Нынешнему наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу уже сообщили, что тот является главным кандидатом на данный пост.
Сам тренер готов возглавить «сине-гранатовых», о чем сообщил в ходе разговора. Но официальные переговоры пока не стартовали.
Накануне «Барселона» под руководством Кумана в очередной раз потеряла очки в Примере. Команда не сумела переиграть скромный «Кадис» (0:0).
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