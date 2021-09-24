Куман на грани увольнения из «Барселоны». Мартинес – главный кандидат на его пост

Накануне каталонцы снова потеряли очки в Примере

Роберто Мартинес / Фото - AFP

Главному тренеру «Барселоны» Рональду Куману уже готовят замену. Об этом сообщает портал Goal.

Руководство каталонцев готовится к увольнению нидерландского специалиста. Нынешнему наставнику сборной Бельгии Роберто Мартинесу уже сообщили, что тот является главным кандидатом на данный пост.

Сам тренер готов возглавить «сине-гранатовых», о чем сообщил в ходе разговора. Но официальные переговоры пока не стартовали.

Накануне «Барселона» под руководством Кумана в очередной раз потеряла очки в Примере. Команда не сумела переиграть скромный «Кадис» (0:0).