Куман получит 10 миллионов евро за увольнение из «Барселоны»

Тренер договорился с руководством каталонцев

Фото: Marca

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получит компенсацию за увольнение из команды.

Стороны договорились о сумме в 10 миллионов евро компенсации, сообщает Marca. Ранее сообщалось о 12 миллионах евро.

Куман был уволен в конце октября. Его заменил тренер молодежной команды «Барселоны» Серхи Бархуан, а вскоре главным тренером был назначен Хави.

Куман с «Барсой» выиграл Кубок Испании в прошлом сезоне.

В команде он проработал чуть более года.