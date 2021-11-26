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Куман получит 10 миллионов евро за увольнение из «Барселоны»
Тренер договорился с руководством каталонцев
26 ноября 19:00
Фото: Marca
Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получит компенсацию за увольнение из команды.
Стороны договорились о сумме в 10 миллионов евро компенсации, сообщает Marca. Ранее сообщалось о 12 миллионах евро.
Куман был уволен в конце октября. Его заменил тренер молодежной команды «Барселоны» Серхи Бархуан, а вскоре главным тренером был назначен Хави.
Куман с «Барсой» выиграл Кубок Испании в прошлом сезоне.
В команде он проработал чуть более года.
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