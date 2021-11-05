«Барселона» и «Челси» заинтересованы в трансфере хавбека «Баварии»
Официально. «Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
Испанский специалист досрочно расторг контракт с катарским клубом
13:33
Хави / Фото - goal.comКатарский клуб «Аль-Садд», наставник которого являлся Хави, сообщил, что испанский специалист продолжит тренерскую карьеру в «Барселоне». Об этом говорится в официальном заявлении клуба в Twitter.
Стороны согласовали сумму компенсации, предусмотренную за досрочное расторжение соглашения.
На посту главного тренера «Барселоны» Хави сменит Рональда Кумана, который был уволен 27 октября.
Отметим, что Хави возглавлял «Аль-Садд» с 2019 года. За это время с клубом он выиграл чемпионат Катара – 2020/21, дважды брал Кубок наследного принца Катара (2020, 2021), Кубок шейха Яссима в 2019-м, дважды выигрывал Кубок эмира Катара (2020, 2021).
Ранее Хави выдвинул свои условия «Барселоне».