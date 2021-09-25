Куман высказался о своем будущем в «Барселоне»

Каталонская команда выдала ужасный старт в Примере

Рональд Куман / фото - Goal

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал для Marca слухи о своей отставке из клуба:

«Я не могу что-то сказать на эту тему, потому что уже давно не занимаюсь чтением прессы. Я знаю о слухах, но всё, что нам нужно делать, это выигрывать матчи. Ходят слухи, называются имена… Такова моя работа. Но я не собираюсь тратить энергию на то, что не могу контролировать».

Каталонцы уже трижды оступились в первых пяти матчах нового сезона Примеры, а в Лиге чемпионов разгромно уступили «Баварии» (0:3).

В СМИ уже поползли слухи о скорой отставке тренера. Кандидатами на замену голландцу называют экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло, наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса и бывшего капитана «блаугранас» Хави.

Но в клубе пока что заявляют о полной поддержку Кумана.