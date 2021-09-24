«Где же Месси?» Как фанаты «Кадиса» пели издевательскую песню после ничьей с «Барселоной»
Технический директор «Барселоны»: «Мы поддерживаем Кумана»
Каталонская команда снова потеряла очки
10:37
Рональд Куман / Фото: ВВС
Технический секретарь «Барселоны» Рамон Планес после матча с «Кадисом» (0:0) в 6-м туре Примеры заявил о поддержке главного тренера команды Рональда Кумана. Его слова приводит RMC.
«Мы поддерживаем Кумана. В воскресенье будет очередной матч с «Леванте», и он с нами. Он наш тренер.
Мы находимся в новом цикле, и у нас есть высококачественные игроки с большим будущим. Они будущее клуба».
Напомним, «Барселона» осталась на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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