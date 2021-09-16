«Барселона» установила антирекорд в еврокубках
Кумана уволят, если он не выиграет следующий четыре матча
Если посмотреть на клубы, с которыми предстоит сыграть, то задача очень решаема
12:49
Рональд Куман / Фото: Барселона
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман будет уволен, если не выиграет ближайшие четыре матча, сообщает Deportes Cuatro.
В сентябре «Барселона» сыграет с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, и «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Больше всего на решении руководства «Барселоны» отразилось разгромное поражение на своем поле от «Баварии» в Лиге чемпионов.
Также президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не нравится тактическая схема команды с тремя центральными защитниками и недоверие некоторым молодым воспитанникам клуба.
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