«Бавария» стартовала в ЛЧ с разгрома «Барселоны» в группе «Динамо»
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях переиграла «Барселону».
Мюнхенцы активнее начали игру и воспользовались одним из немногочисленных шансов первого тайма. Счет открыл Мюллер.
После перерыва гостям удалось дожать соперника. Сначала Левандовски удвоил преимущество команды. А ближе к концовке поляк оформил дубль, доведя счет до разгромного.
«Бавария» начала новый сезон в ЛЧ, возглавив группу после ничьей «Динамо» и «Бенфики».
Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур
«Барселона» – «Бавария» 0:3
Голы: Мюллер, 34, Левандовски, 56, 85
«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Серджи Роберто (Демир, 59), де Йонг, Педри, Бускетс (Гави, 59), Альба (Бальде, 74), де Йонг (Коутиньо, 67), Депай.
«Бавария»: Нойер, Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис, Сане (Коман, 82), Мюллер (Забитцер, 82), Мусиала (Гнабри, 70), Горетцка, Киммих, Левандовски.
Предупреждения: Гави – Киммих, Упамекано
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