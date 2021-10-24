Куртуа: «Когда я только перешел в «Реал», то мы проиграли «Барселоне» без Месси»

Тибо Куртуа / фото - AS

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился с Goal ожиданиями от матча 10-го тура Примеры против «Барселоны»:

«Эль Класико» – одно из самых популярных событий в мире. Вы чувствуете нечто особенное, когда принимаете участие в этом матче. «Класико» смотрят все. Мы очень рады, что болельщики вернулись на трибуны, ведь они придадут игре особенный статус.

«Класико» без Месси? Когда я только перешёл в «Реал Мадрид» мы проиграли «Барселоне» (1:5 – прим. XSPORT) и без него. Я не хочу вспоминать об этом матче. Всегда здорово играть против лучших, но у «Барселоны» сейчас есть очень качественные и молодые футболисты, например, Фати, Педри, которые смогут провести хорошую встречу».