Куртуа: «Когда я только перешел в «Реал», то мы проиграли «Барселоне» без Месси»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился с Goal ожиданиями от матча 10-го тура Примеры против «Барселоны»:
«В футболе всегда есть команды, которые находятся ниже вашего клуба в турнирной таблице, но когда ты играешь против большого соперника - его положение в таблице не имеет значения. «Эль Класико» – очень важный матч, учитывая что обе наши команды набрали хороший ход. Мы должны быть максимально сосредоточены и провести интенсивную игру с первой и до последней минуты встречи.
«Эль Класико» – одно из самых популярных событий в мире. Вы чувствуете нечто особенное, когда принимаете участие в этом матче. «Класико» смотрят все. Мы очень рады, что болельщики вернулись на трибуны, ведь они придадут игре особенный статус.
«Класико» без Месси? Когда я только перешёл в «Реал Мадрид» мы проиграли «Барселоне» (1:5 – прим. XSPORT) и без него. Я не хочу вспоминать об этом матче. Всегда здорово играть против лучших, но у «Барселоны» сейчас есть очень качественные и молодые футболисты, например, Фати, Педри, которые смогут провести хорошую встречу».
Матч состоится уже сегодня, 24 октября в 17:15 на стадионе «Камп Ноу».
Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».
Напомним, стало известно, что случится с Куманом в случае проигрыша «Барселоны».
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