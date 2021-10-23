Президент «Барселоны» рассказал, как матч с «Реалом» повлияет на будущее Кумана

Голландец еще ни разу не брал очки со «сливочными»

Рональд Куман / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался для Diario Sport по поводу положения в клубе тренера каталонцев Рональда Кумана в преддверии матча с «Реалом»:

Вы будете и дальше доверять тренеру, что бы ни случилось в воскресенье?

«Да-да, конечно, Куман продолжит работу после «Классико».

«Блаугранас» встретятся с «Реалом» в родных стенах уже завтра, 24 октября, в 17:15.

У Кумана пока что нет ни одной победы в матчах с принципиальным соперником – в минувшем сезоне каталонцы проиграли «сливочным» 0:2 и 1:3.

К «Классико» «блаугранас» набрали неплохой ход. Команда одержала две важные победы с «Валенсией» в чемпионате и с «Динамо» в Лиге чемпионов.

Напомним, два звездных игрока «Барселоны» пропустят встречу с «Реалом».