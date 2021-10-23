Два звездных атакующих футболиста «Барселоны» не сыграют с «Реалом»
Президент «Барселоны» рассказал, как матч с «Реалом» повлияет на будущее Кумана
Голландец еще ни разу не брал очки со «сливочными»
16:46
Рональд Куман / фото - Marca
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался для Diario Sport по поводу положения в клубе тренера каталонцев Рональда Кумана в преддверии матча с «Реалом»:
Вы будете и дальше доверять тренеру, что бы ни случилось в воскресенье?
«Да-да, конечно, Куман продолжит работу после «Классико».
«Блаугранас» встретятся с «Реалом» в родных стенах уже завтра, 24 октября, в 17:15.
У Кумана пока что нет ни одной победы в матчах с принципиальным соперником – в минувшем сезоне каталонцы проиграли «сливочным» 0:2 и 1:3.
К «Классико» «блаугранас» набрали неплохой ход. Команда одержала две важные победы с «Валенсией» в чемпионате и с «Динамо» в Лиге чемпионов.
Напомним, два звездных игрока «Барселоны» пропустят встречу с «Реалом».
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