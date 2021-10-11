Куртуа: «Матч против Италии бессмысленный. От того, что кто-то станет третьим в Лиге наций, толку нет»
Куртуа – о матче за 3-е место в Лиге наций: «Эта игра проводилась исключительно ради того, чтобы UEFA получил больше денег»
Вратарь сборной Бельгии раскритиковал футбольную организацию
11 октября 14:44
Тибо Куртуа / Фото: Twitter
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказал свое мнение касательно проведения матча за 3-е место в Лиге наций. Слова голкипера приводит Sky Sports.
«Эта игра проводилась исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, только чтобы UEFA получил побольше денег. Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли совсем другие футболисты. Это говорит о том, что мы проводим слишком много матчей».
Напомним, победителем Лиги наций стала сборная Франции, которая переиграла в финале Испанию (2:1). Третье место заняла сборная Италии, которая была сильнее Бельгии (2:1).
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