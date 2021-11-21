Кварцяный: «Предложили Петракова — и мы все проголосовали за него»

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Бывший тренер Виталий Кварцяный рассказал, почему на исполкоме УАФ проголосовал за кандидатуру Александра Петракова на пост нового тренера сборной Украины.

В нашем футболе всегда выделялись тренеры, которые не были сверхфутболистами. Взять Мирона Маркевича, нашего опытнейшего специалиста. Я уверен, что у него тоже был бы результат. И если бы даже кто-то другой из когорты авторитетных специалистов тренировал бы сборную, то так же фанатично днем и ночью работал бы над тем, чтобы подтвердить доверие и достичь результата, позволяющего Украине продолжать дальнейшую турнирную борьбу. Повторюсь: предложили Петракова — и мы все проголосовали за него. Был бы другой — проголосовали бы за другого».