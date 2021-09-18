«Ланс» дома одолел чемпионов Франции, нанеся им третье поражение в первых шести турах

«Лилль» выиграл лишь одну игру на старте сезона

фото - RC Lens

В матче шестого тура французской Лиги 1 «Ланс» на своем поле в Северном дерби принимал «Лилль».

Лишь на 75 минуте хозяева смогли взломать защиту действующих чемпионов Франции. Счет открыл Пшемыслав Франковски.

Победа помогла «Лансу» обосноваться на втором месте в таблице, но у ближайших преследователей еще есть матчи в запасе.

«Лилль» же с пятью очками расположился на 13 строчке.

Лига 1, 6 тур

«Ланс» – «Лилль» 1:0

Голы: Франковски, 75

«Ланс»: Лека, Клосс (Мачадо, 85), Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Каюзак, 86), Фофана, Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Саид, 72).

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Ботман, Рейнилду (Гудмундссон, 78), Иконе (Языджи, 78), Гомес (Веа, 62), Андре, Шека (Онана, 78), Йылмаз, Дэвид.

Предупреждения: Рейнилду (22), Лека (57).