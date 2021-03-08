«Барселона» на выезде переиграла «Осасуну», приблизившись к лидирующему «Атлетико» на расстояние в 2 очка
Лапорта избран президентом «Барселоны»
Он набрал более 54% голосов
Фото: twitter.com/FCBarcelona
У «Барселоны» появился новый президент.
Им вновь стал Жоан Лапорта. Он набрал 54.28% голосов. У его конкурентов Виктора Фонта – 29.29%, а у Тони Фрейши – 8.58%.
2021 ELECTION— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021
The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe
Лапорта впервые выиграл выборы в 2003-м году, а через три года продолжил президентство из-за отсутствия кандидатов. В 2015-м году он проиграл на выборах Жозепу Бартомеу.
При Лапорте «Барселона» 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м «Барса» взяла шесть трофеев за год.
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