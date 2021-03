Лапорта избран президентом «Барселоны»

У «Барселоны» появился новый президент.

Им вновь стал Жоан Лапорта. Он набрал 54.28% голосов. У его конкурентов Виктора Фонта – 29.29%, а у Тони Фрейши – 8.58%.

2021 ELECTION



The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe