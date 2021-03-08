Лапорта избран президентом «Барселоны»

Фото: twitter.com/FCBarcelona

У «Барселоны» появился новый президент.

Им вновь стал Жоан Лапорта. Он набрал 54.28% голосов. У его конкурентов Виктора Фонта – 29.29%, а у Тони Фрейши – 8.58%.

2021 ELECTION



The final tally of the FC Barcelona presidential election with 100% of the vote counted. pic.twitter.com/dVS33mjpXe — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

Лапорта впервые выиграл выборы в 2003-м году, а через три года продолжил президентство из-за отсутствия кандидатов. В 2015-м году он проиграл на выборах Жозепу Бартомеу.

При Лапорте «Барселона» 4 раза выиграл Ла Лигу и 2 раза – Лигу чемпионов, а в общей сложности завоевал 12 трофеев. В 2009-м «Барса» взяла шесть трофеев за год.