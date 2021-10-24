Лапорта – об уходе Месси: «Рад, что принял решение во благо клуба»

Аргентинский нападающий переехал в Париж

Лионель Месси и Жоан Лапорта / фото - Football Espana

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Marca, как было принято решение о расставании с главным символом клуба последнего десятилетия – Лионелем Месси:

«Когда он сказал, что все продвигается адекватно, то не солгал. Мы составили контракт и пожали руки. Но Ла Лига сказала «нет». Уход Месси – одно из самых трудных решений, которые мне пришлось принять. Я не мог закладывать ТВ-права на 50 лет. Для меня «Барса» выше игроков и президентов. Я доволен тем, что принял решение во благо клуба, но мне грустно, ведь я хотел, чтобы Лео остался».

Каталонцам пришлось расстаться с аргентинской легендой из-за финансовых проблем клуба. 33-летний нападающий сменил чемпионат и перешел в ПСЖ.

Как сообщал президент Примеры Хавьер Тебас, «блаугранас» могли сохранить 6-кратного обладателя Золотого мяча, если бы согласились на сделку по продаже телевизионных прав инвестиционному фонду CVC. Но так же, как «Реал» и «Атлетико», «сине-гранатовые» не пошли на это.

Напомним, «Барселона» возьмет в долг 1.5 миллиарда евро.