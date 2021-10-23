Мало долгов? «Барселона» возьмет в кредит 1,5 миллиарда евро

Каталонцы планируют реконструировать свой стадион

Жоан Лапорта / фото - Eurosport

«Барселона» возьмет 1,5 миллиарда евро в долг для реконструкции домашней арены «Камп Ноу», сообщает издание Marca.

Состоялось собрание сосьос (членов клуба, которые голосуют за принятие ключевых решений) «блаугранас», где 405 из 455 голосовавших разрешили совету директоров во главе с Жоаном Лапортой реализацию проекта «Эспаи Барса».

Каталонцы планируют взять кредит у банка Golman Sanch на строительство комплекса вокруг стадиона клуба, куда будут входить рестораны, магазины, клубные офисы, музеи, крытый стадион «Палау Блауграна» и собственно сам «Камп Ноу», который реконструируют.

Ранее похожий проект реализовал мадридский «Реал», перестраивающий домашнюю арену «Сантьяго Бернабеу».

Но неизвестно, когда кредит будет оформлен, ведь нынешняя ситуация каталонцев оставляет желать лучшего – у клуба остались катастрофические долги после предыдущего руководства.