Лига чемпионов. «Бенфика» громит «Барселону». Как это было
Лапорта перед «Бенфикой»: «3 очка – это то, что нужно «Барсе», чтобы оказаться там, где она должна быть»
Президент каталонского клуба высказался перед грядущим матчем Лиги чемпионов
29 сентября 21:40
Жоан Лапорта / фото - Getty Images
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».
Лапорта цтирует портал noticiasaominuto.com:
«Нас ждет очень важный матч в Лиге чемпионов. Мы должны выиграть. Первые три очка в Лиге чемпионов – это то, что нужно «Барсе», чтобы оказаться там, где она должна быть – на первом месте в группе. «Бенфика» – непростая команда, но мы верим, что можем победить».
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