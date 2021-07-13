«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко

Сотрудничество бразильца с «Вест Хэмом» подходит к концу

Филипе Андерсон / Фото - Вест Хэм

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Прошедший сезон бразилец провел в аренде в «Порту». Он провел лишь 5 поединков без результативных действий.

Отметим, что ранее футболист уже выступал за «Лацио». В период с 2013 по 2018 год он провел за «орлов» 177 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 39 ассистов. После чего перебрался в ряды «молотобойцев».

Сообщалось, что римский клуб получил за Андерсона 3 млн евро, продав его в свое время «Вест Хэму» за 50 млн евро.