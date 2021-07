«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко

Филипе Андерсон / Фото - Вест Хэм

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Nice to see you in Rome again, @F_Andersoon! #CMonEagles pic.twitter.com/qKHLS7THIg