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«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко

Сотрудничество бразильца с «Вест Хэмом» подходит к концу
Футбол Серия А (Италия)
16:25
«Лацио» анонсировал возвращение одноклубника Ярмоленко
Филипе Андерсон / Фото - Вест Хэм

Полузащитник «Вест Хэма» Фелипе Андерсон прибыл в Рим для подписания контракта с «Лацио». Об этом сообщает пресс-служба местного клуба.

Прошедший сезон бразилец провел в аренде в «Порту». Он провел лишь 5 поединков без результативных действий.

Отметим, что ранее футболист уже выступал за «Лацио». В период с 2013 по 2018 год он провел за «орлов» 177 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 39 ассистов. После чего перебрался в ряды «молотобойцев».

Сообщалось, что римский клуб получил за Андерсона 3 млн евро, продав его в свое время «Вест Хэму» за 50 млн евро.

Сергей Стаднюк
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Лацио Фелипе Андерсон Вест Хэм трансферы

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