«Лацио» продлит контракт с Сарри, несмотря на два поражения подряд

Команда идет 8-й в таблице

Фото: Lazio

«Лацио» планирует продлить контракт с главным тренером Маурицио Сарри.

Нынешнее соглашение действует до 2023 года. «Лацио» намерен продлить его еще на два года. Клуб устраивает работа нынешнего наставника, сообщает Sky Sport Italia.

Он возглавил «Лацио» этим летом. На данный момент римляне идут 8-ми в таблице Серии А. Команда проиграла два матча подряд – «Ювентусу» и «Наполи».

Сарри в Италии также тренировал «Наполи», «Эмполи» и «Ювентус».