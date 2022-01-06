«Лацио» проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча

Римляне отыгрались с 0:2

Фото: Empoli

«Лацио» в матче 20-го тура Серии А дома проиграл «Эмполи».

Уже к 8-й минуте гости вели в два мяча. Однако «Лацио» еще в первом тайме отыграл один мяч, а во втором сумел отыграться.

«Эмполи», впрочем, также удивил соперника и забил третий. Римляне бросились в атаку и заработали пенальти, но Иммобиле не сумел забить и спасти для команды одно очко.

Серия А. 20-й тур:

«Лацио» – «Эмполи» 2:3

Голы: Иммобиле, 14, Милинкович-Савич, 66 – Байрами, 6 (пен.), Журковски, 8, Ди Франческо, 75

«Лацио»: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.