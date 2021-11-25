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«Лацио» разгромил «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Россияне потеряли все шансы на выход в следующий раунд турнира
Футбол Лига Европы UEFA
25 ноября 22:22
«Лацио» разгромил «Локомотив» и вышел в плей-офф Лиги Европы
«Локомотив» – «Лацио» / Фото - championat.com
Завершился матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы UEFA, в котором московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

На 56-й минуте Чиро Иммобиле ударом с 11-метровой отметки открыл счет в матче. На 63-й минуте Иммобиле реализовал второй пенальти в матче. На 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной, на замахе легко убрал Виталия Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу, установив итоговый счет в матче – 3:0.
Лига Европы. Группа Е. 5-й тур

«Локомотив» – «Лацио» 0:3 

Голы: Иммобиле, 56, пен., 63, пен., Педро, 87

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили (Зинович, 77), Бека-Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов, Камано (Борисенко, 77), Лисакович

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич, Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).

Предупреждения: Камано, Ненахов, Баринов, Рыбус – Дзакканьи, Луис Альберто, Сильянов, Лейва

После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший 4 очка. «Лацио» после победы поднялся на вторую позицию, у римлян 8 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» – 11 пунктов.
Владимир Кириченко
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