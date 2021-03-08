Леднев: «Думаю, украинский футболист, прошедший школу «Динамо», не смог бы перейти в «Шахтер»

Богдан Леднев / Фото - isport.ua

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в интервью YouTube-каналу «бело-голубых» выразил мнение относительно перехода футболистов из киевской команда в ряды донецкого «Шахтера».





Один бывший игрок «Динамо» сказал, что лучше закончить карьеру, чем перейти в «Шахтер».





«Думаю, любой украинский футболист, который, тем более, прошел детскую школу, не смог бы так сделать».





Футболист – бизнес-проект. Нужно себя продавать, показывать личную жизнь, общаться с болельщиками.





«Конечно, любой футболист должен вести соцсети. Сейчас такое время, что это нужно. Но у меня сейчас нет интереса больше раскручивать инстаграм, чем жить обычной жизнью – проводить время с пацанами, чем сидеть в телефоне».



