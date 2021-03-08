Леднев: «Потеря очков «Шахтером» является для нас бонусом»
Леднев: «Думаю, украинский футболист, прошедший школу «Динамо», не смог бы перейти в «Шахтер»
Хавбек киевлян – о трансферах игроков в стан злейшего врага
Богдан Леднев / Фото - isport.ua
Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев в интервью YouTube-каналу «бело-голубых» выразил мнение относительно перехода футболистов из киевской команда в ряды донецкого «Шахтера».
Один бывший игрок «Динамо» сказал, что лучше закончить карьеру, чем перейти в «Шахтер».
«Думаю, любой украинский футболист, который, тем более, прошел детскую школу, не смог бы так сделать».
Футболист – бизнес-проект. Нужно себя продавать, показывать личную жизнь, общаться с болельщиками.
«Конечно, любой футболист должен вести соцсети. Сейчас такое время, что это нужно. Но у меня сейчас нет интереса больше раскручивать инстаграм, чем жить обычной жизнью – проводить время с пацанами, чем сидеть в телефоне».
Напомним, накануне «Динамо» дома разгромило «Минай» в матче 17-го тура УПЛ.
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