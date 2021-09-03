Легендарный аргентинский футболист пророчит Месси победу с ПСЖ в ЛЧ и возвращение в «Барселону»

Великая «десятка» под конец карьеры может вернуться в родной клуб

Лионель Месси / фото - PSG

Бывший хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал ESPN, как может сложиться дальнейшая карьера действующего капитана «альбиселесты» Лионеля Месси:

«Я надеюсь, что Месси будет доволен пребыванием в Париже. Не знаю, странно ли это, но мы все хотим посмотреть, как он будет наслаждаться игрой с Мбаппе и Неймаром. Если они не выиграют Лигу чемпионов сейчас, то не сделают этого никогда. Я думаю, Месси выиграет этот титул с «ПСЖ», а потом завершит карьеру в «Барселоне».

Месси перебрался в ПСЖ этим летом на правах свободного агента. Аргентинец уже брал Лигу чемпионов с «Барселоной» четырежды.

На счету ПСЖ пока что ни одного «ушастого» кубка. Парижане впервые в истории вышли в финал турнира лишь в 2019 году, но проиграли «Баварии».

Напомним, стало известно, кто в «Барселоне» взял принадлежавшую Месси «десятку».