Аргентина с Месси переиграла Венесуэлу с «динамовцем» в составе
Легендарный аргентинский футболист пророчит Месси победу с ПСЖ в ЛЧ и возвращение в «Барселону»
Великая «десятка» под конец карьеры может вернуться в родной клуб
3 сентября 11:45
Лионель Месси / фото - PSG
Бывший хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме рассказал ESPN, как может сложиться дальнейшая карьера действующего капитана «альбиселесты» Лионеля Месси:
«Я надеюсь, что Месси будет доволен пребыванием в Париже. Не знаю, странно ли это, но мы все хотим посмотреть, как он будет наслаждаться игрой с Мбаппе и Неймаром.
Если они не выиграют Лигу чемпионов сейчас, то не сделают этого никогда. Я думаю, Месси выиграет этот титул с «ПСЖ», а потом завершит карьеру в «Барселоне».
Месси перебрался в ПСЖ этим летом на правах свободного агента. Аргентинец уже брал Лигу чемпионов с «Барселоной» четырежды.
На счету ПСЖ пока что ни одного «ушастого» кубка. Парижане впервые в истории вышли в финал турнира лишь в 2019 году, но проиграли «Баварии».
Напомним, стало известно, кто в «Барселоне» взял принадлежавшую Месси «десятку».
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