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Легендарный экс-хавбек «Металлурга» был замечен на тренировке «Тоттенхэма»

Ивуариец сейчас на старте тренерской карьеры
Футбол В Европе
10:47
Легендарный экс-хавбек «Металлурга» был замечен на тренировке «Тоттенхэма»
Яя Туре / фото - Sky Sports

Легендарный экс-футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вчера, 1-го декабря был замечен в форме «Тоттенхэма» на тренировочной базе «шпор», сообщает football.london.

По информации источника, ивуариец сейчас живет в Лондоне и набирается тренерского опыта в академии команды. Но прямого отношения к клубу, и тем более каких-либо официальных соглашений бывший хавбек не имеет.

Экс-футболист сейчас занимается получением тренерской лицензии UEFA категории А.

Сейчас ивуариец работает в тренерском штабе российского «Ахмата». До этого он успел поработать ассистентом тренера в донецком «Олимпике».

Также хавбек известен украинскому болельщику своими выступлениями за донецкий «Металлург» в период 2003-2005.

Напомним, ранее Яя Туре предложил свои услуги клубу из чемпионата Румынии.

Павел Харченко
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Яя Туре Тоттенхэм

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