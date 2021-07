Легенды «Реала» и «Барселоны» сыграли в феерическом выставочном матче

фото - Prensa Libre

Вчера в Израиле состоялся товарищеский матч между легендами «Реала» и «Барселоны».

Команды сыграли выставочное «Эль Классико», в котором подарили настоящее зрелище и забили несколько эффектных голов.

Счет в матче открыл великий бразильский футболист Роналдиньо, реализовав 11-метровый удар. Легендарный игрок отпраздновал своим фирменным жестом, вызвав у многих фанатов приступ ностальгии.

Ronaldinho flashed a familiar celebration after scoring in the Legends El Clasico



(: @FCBarcelona)pic.twitter.com/lVUoRGnmQG