Легенды «Реала» и «Барселоны» сыграли в феерическом выставочном матче
Вчера в Израиле состоялся товарищеский матч между легендами «Реала» и «Барселоны».
Команды сыграли выставочное «Эль Классико», в котором подарили настоящее зрелище и забили несколько эффектных голов.
Счет в матче открыл великий бразильский футболист Роналдиньо, реализовав 11-метровый удар. Легендарный игрок отпраздновал своим фирменным жестом, вызвав у многих фанатов приступ ностальгии.
Ronaldinho flashed a familiar celebration after scoring in the Legends El Clasico— B/R Football (@brfootball) July 20, 2021
(: @FCBarcelona)pic.twitter.com/lVUoRGnmQG
«Реалу» дважды пришлось отыгрываться, после чего на 70 минуте Рубен де ла Ред филигранно обойдя нескольких защитников, обводящим ударом вывел команду ветеранов «сливочных» вперед и принес своей команде победу.
Легенды «Барселоны» – легенды «Реала» 2:3
Голы: 1:0 – Роналдиньо (27, пенальти), 1:1 – Мунитис (42), 1:2 – Альфонсо Перес (45), 2:2 – Жофре (60), 2:3 – де ла Ред (70).
Легенды «Барселоны»: Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дани Тортолеро, Гойкоэчеа, Мендьета, Деку, Ривалдо, Арпон, Савиола, Роналдиньо, Гусман, Роналд де Бур, Коко, Амор, Жофре и Окуново.
Легенды «Реала»: Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Ривера, Милья, Де ла Ред, Фигу, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес.
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