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«Легия» без Харатина снова проиграла и осталась в зоне вылета

«Краковии» хватило одного гола, чтобы обыграть действующего чемпиона
Футбол Украинские легионеры
22:52
«Легия» без Харатина снова проиграла и осталась в зоне вылета
Фото - Краковия

В 17-м туре польской Экстракласы «Легия» на выезде уступила «Краковии».

Уже в середине первого тайма вывел хозяев вперед Ван Амерсфор. Он оказался единственным в матче. Действующий чемпион страны так и не нашел в себе силы, чтобы отыграться.

Полузащитник Игорь Харатин во встрече участия не принял. Украинец все 90 минут провел на скамейке запасных.

«Легия» упустила возможность покинуть зону вылета. Однако у команды еще есть две игры в запасе.

Чемпионат Польши, 17 тур

«Краковия» – «Легия» 1:0

Гол: Ван Амерсфор, 19

«Краковия»: Ньемчицки, Рапа, Югас, Сиплак, Лусюш (Расмуссен, 53), Ван Амерсфора, Какабадзе, Пестка, Ханча, Мышор (Ракоши, 82), Пишчек (Ривалдиньо, 64).

«Легия»: Боруц, Навроцки, Ветеска, Холовня (Навотка, 46), Рибейру, Слиш, Жозуэ, Лукиньяс (Чепела, 84), Скибицки (Руи Гомеш, 46), Младенович (Пекхарт, 68), Эмрели (Влодарчик, 59).

Предупреждения: Ханча, Лусюш – Лукиньяс, Ветеска
Сергей Стаднюк
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Теги

Легия Игорь Харатин чемпионат Польши (футбол) Краковия

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