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«Легия» отказалась от бывшего лидера «Зари»

Юрченко пока находится без клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
11:09
«Легия» отказалась от бывшего лидера «Зари»
Владлен Юрченко / Фото: ФК Заря

Бывший полузащитник «Зари» Владлен Юрченко не может найти себе клуб.

Как сообщает ресурс Legia.net, польская «Легия» отклонила предложение агентов Юрченко о трансфере игрока.

Сообщается, что в польском клубе не видят места в основе для 27-летнего украинца.

Юрченко покинул «Зарю» на правах свободного агента в конце прошлого сезона. Юрченко за 2 сезона провел в «Заре» 68 матчей. Забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что у Юрченко есть предложения из Турции.

Источник: legia.net Петр Приходько
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Владлен Юрченко Заря Легия

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