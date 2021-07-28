Федецкий сделал прогноз на матч «Заря» – «Александрия»
«Легия» отказалась от бывшего лидера «Зари»
Юрченко пока находится без клуба
Владлен Юрченко / Фото: ФК Заря
Бывший полузащитник «Зари» Владлен Юрченко не может найти себе клуб.
Как сообщает ресурс Legia.net, польская «Легия» отклонила предложение агентов Юрченко о трансфере игрока.
Сообщается, что в польском клубе не видят места в основе для 27-летнего украинца.
Юрченко покинул «Зарю» на правах свободного агента в конце прошлого сезона. Юрченко за 2 сезона провел в «Заре» 68 матчей. Забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что у Юрченко есть предложения из Турции.
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