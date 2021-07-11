Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Экс-лидер «Зари» получил предложение из Турции
Юрченко может оказаться в середняке местной Суперлиги
Фото: ФК Заря
Бывший полузащитник «Зари» Владлен Юрченко может оказаться в Турции.
27-летний хавбек получил предложение от клуба «Гезтепе», сообщает Sporx. Источник назвал предложение украинцу «очень заманчивым», вероятно речь идет о зарплате.
Отмечается, что Владлен взял несколько дней на размышление. Украинец – главная цель турков.
«Гезтепе» финишировал в прошлом сезоне на 10-й строчке в турецкой Суперлиге. За команду играет экс-форвард «Динамо» Браун Идейе.
Юрченко покинул «Зарю» в конце июня.
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