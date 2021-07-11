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Экс-лидер «Зари» получил предложение из Турции

Юрченко может оказаться в середняке местной Суперлиги
Футбол Украинская Премьер-лига
12:47
Экс-лидер «Зари» получил предложение из Турции
Фото: ФК Заря

Бывший полузащитник «Зари» Владлен Юрченко может оказаться в Турции.

27-летний хавбек получил предложение от клуба «Гезтепе», сообщает Sporx. Источник назвал предложение украинцу «очень заманчивым», вероятно речь идет о зарплате.

Отмечается, что Владлен взял несколько дней на размышление. Украинец – главная цель турков.

«Гезтепе» финишировал в прошлом сезоне на 10-й строчке в турецкой Суперлиге. За команду играет экс-форвард «Динамо» Браун Идейе.

Юрченко покинул «Зарю» в конце июня.

Андрей Усмонов
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Владлен Юрченко Гезтепе

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