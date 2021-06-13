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Легко Украине не будет. Австрия дожала в конце матча Северную Македонию

Грегорич и Арнаутович принесли победу команде
Футбол Евро-2020
20:53
Легко Украине не будет. Австрия дожала в конце матча Северную Македонию
Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Австрии обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020 в группе С.

Обе команды выдали отличную встречу, в которой никто не хотел сдаваться. Матч получился боевым, в котором счет открыли австрийцы. Забитцер шикарным пасом нашел Лайнера в штрафной и тот переправил мяч в угол ворот. 

Впрочем, почти сразу Северная Македония счет сравняла. Ошибся на выходе из ворот Бахманн и Пандев закатил мяч уже в пустые ворота.

Во втором тайме картина матча не поменялась, несмотря на замены. Острее были австрийцы, но Северная Македония. Держала защиту. Впрочем, под конец встречи сработали замены у Австрии и к тому же ошибся на выходе и вратарь Дмитриевски. Грегорич, сыграв на опережение, вогнал мяч в сетку. Австрия довела матч до победы, забив третий мяч, а Северной Македонии не хватило сил на конец матча.

Македонцы сыграют следующий матч с Украиной, а Австрия сыграет с Нидерландами.

Евро-2020. Группа С.

Австрия – Северная Македония 3:1

Голы: Лайнер, 18 Грегорич, 78, Арнаутович, 88 - Пандев, 28

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер, Забитцер, Лаймер, Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59).

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев.

Андрей Усмонов
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