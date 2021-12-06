Ахметов рассказал, что он планирует делать для побед «Шахтера» в Европе
Леоненко: «Главное, чтобы «Шахтер» перед «Шерифом» не все голы забил»
В последнем туре УПЛ «горняки» разнесли «Львов»
14:24
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 24
Футбольный эксперт Виктор Леоненко в шоу «Великий футбол» высказался о победе «Шахтера» над «Львовом» (6:1) в 17-м туре УПЛ.
«Самое главное, чтобы перед «Шерифом» не все голы забили. А пенальти – чистый»
«Шахтер» примет «Шериф» 7-го декабря в 6-м туре Лиги чемпионов.
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