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Леоненко: «Караваев никогда не был защитником»
Эксперт прокомментировал голы Казахстана в ворота Украины
Александр Караваев / Фото: Twitter
Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко в шоу «Великий футбол» прокомментировал голы Казахстана в ворота сборной Украины (2:2).
«Если разбирать второй гол, Караваев защитником никогда не был. Его просто назначили на эту позицию. Он всегда играл в полузащите. Даже если мы два гола пропустили, то должны были забивать пять. Надо говорить о мастерстве. Когда тот-же Соболь вышел один на один, у него было четыре варианта. Он выбрал самый худший, самый простой, самый глупый. Если ты серьезный футболист, ты, выходя один на один, знаешь что делать».
Напомним, в последнем матче в отборе на ЧМ-2022 Украина поделила очки с Францией (1:1).
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