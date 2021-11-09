Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их!»
Леоненко назвал главную проблему «Динамо» в матче с «Ворсклой»
Экс-игрок считает, что киевляне совершали глупые ошибки
Виктор Леоненко / Фото: Футбол 1/2/3
Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко в программе «Великий футбол» назвал ошибки киевлян в матче с «Ворсклой» (1:2) в 14-м туре УПЛ.
«Считаю, что проблема «Динамо» в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники. Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного»
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» догнал «Динамо» по очкам.
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