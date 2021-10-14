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Леоненко – о ничьей с Боснией: «Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию»

Экс-игрок прокомментировал игру
Футбол Сборная Украины
08:50
Леоненко – о ничьей с Боснией: «Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию»
Фото: footballua.tv

Известный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал ничью Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022.

«Мы здорово начали первый тайм, но и боснийцы в конце тоже могли забивать. Первый тайм был равным и наверняка понравился всем болельщикам. Моментов было много с обеих сторон. Боснийцы выглядели свежее и чувствовали себя у нас как дома. На выезде нам будет очень сложно.

Замены нам тоже не помогли. У Яремчука игра не получилась. Я бы вообще поставил Довбика в основе. Выделить хочу Пятова, который сыграл хорошо. Ярмоленко тоже провел хорошую игру: был активным, забил, но его не хватает физически на весь матч. Это связано с тем, что он не имеет регулярной игровой практики в клубе. Зинченко и Малиновский не спасли бы ситуацию, так как второй тайм провалила вся команда.

Во втором тайме наши игроки просто встали, и нас начали возить по полю. Нам могли забивать еще три. Мы ответили только опасным моментом Тымчика.

Надеюсь, что к последнему матчу с боснийцами мы хорошо подготовимся. Мы будем болеть за всю команду. Босния — это не слабая команда, и ей не стыдно проиграть. Просто наших игроков принято превозносить, а потом материть. Это проблема».

Украина осталась второй в таблице группы отбора.

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Виктор Леоненко

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