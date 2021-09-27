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Леоненко: «Поведение Луческу – это не по-мужски»
Эксперт поделился мнением о Суперкубке Украины и реакции на матч тренера «Динамо»
27 сентября 21:02
Виктор Леоненко / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко поделился в эфире программы «Великий футбол» мнением о матче за Суперкубок страны между «Шахтером» и «Динамо» (3:0). Также эксперт высказался о реакции главного тренера киевлян Мирчи Луческу после игры.
В первом тайме было по два момента у обеих команд. Я считаю, что матч за Суперкубок не нужен. Особенно летом, когда команды только после сборов. Во втором тайме «Динамо» не было видно. «Шахтер» больше хотел, а «Динамо» после второго пропущенного бросило играть. Это вопрос к тренеру.
По первому тайму, я рад за обе команды. Самый большой удар для Луческу – когда в первом тайме мог побеждать, а в концовке счет 3:0. Поведение Луческу – это не по-мужски.
Напомним, после матча Луческу заявил об агрессивном поведении соперника.
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