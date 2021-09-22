«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины традиционно встречались «Шахтер» и «Динамо».
Активнее начали киевляне и потеряли два классных шанса забить в самом дебюте матча.
Но затем к середине тайма «Шахтер» взял игру под свой контроль и забил – головой точно пробил Лассина Траоре.
Лучшие моменты первого тайма:
В начале второго тайма Траоре сделал дубль, а преимущество «Шахтера» стало еще более уверенным.
Через 7 минут добил «Динамо» Алан Патрик красивым дальним ударом.
3:0 «Шахтер» неожиданно громит «Динамо» в матче за Суперкубок Украины, а Де Дзерби добывает первый трофей с «горняками».
Суперкубок Украины
«Шахтер» – «Динамо» 3:0
Голы: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61
«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Марлон, Додо, Исмаили (Соломон, 67), Педриньо, Майкон, Степаненко, Марлос (Кривцов, 67), Алан Патрик, Траоре.
«Динамо»: Бойко, Кендзера (Караваев, 67), Забарный, Миколенко, Сирота, Цыганков, Сидорчук (Андриевский, 66), де Пена (Витиньо, 70), Шапаренко, Буяльский, Супряга (Гармаш, 66).
Предупреждения: Алан Патрик (39), Буяльский (42), де Пена (43), Марлон (59), Шапаренко (63).
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