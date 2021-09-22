«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Де Дзерби добыл первый трофей с «горняками»

Фото: пресс-служба Шахтера

В матче за Суперкубок Украины традиционно встречались «Шахтер» и «Динамо».

Активнее начали киевляне и потеряли два классных шанса забить в самом дебюте матча.

Но затем к середине тайма «Шахтер» взял игру под свой контроль и забил – головой точно пробил Лассина Траоре.

Лучшие моменты первого тайма:

В начале второго тайма Траоре сделал дубль, а преимущество «Шахтера» стало еще более уверенным.

Через 7 минут добил «Динамо» Алан Патрик красивым дальним ударом.

3:0 «Шахтер» неожиданно громит «Динамо» в матче за Суперкубок Украины, а Де Дзерби добывает первый трофей с «горняками».

Суперкубок Украины

«Шахтер» – «Динамо» 3:0

Голы: Траоре, 30, 54, Алан Патрик, 61

«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Марлон, Додо, Исмаили (Соломон, 67), Педриньо, Майкон, Степаненко, Марлос (Кривцов, 67), Алан Патрик, Траоре.

«Динамо»: Бойко, Кендзера (Караваев, 67), Забарный, Миколенко, Сирота, Цыганков, Сидорчук (Андриевский, 66), де Пена (Витиньо, 70), Шапаренко, Буяльский, Супряга (Гармаш, 66).

Предупреждения: Алан Патрик (39), Буяльский (42), де Пена (43), Марлон (59), Шапаренко (63).