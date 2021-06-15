Лев – о матче с Францией: «Все наши игроки голодны до побед»

Евро 2020. Венгрия - Португалия. Видео трансляция
19:00
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился сайту UEFA ожиданиями от матча против Франции на Евро-2020.
«Командный дух и атмосфера в команде — потрясающие. Все очень хорошо. Все игроки голодны до побед, они действительно хотят добиться успеха. Это вселяет в меня уверенность и позволяет мне спокойно спать по ночам.
Однозначно выбыл только Хофманн, а вот Горецка тренировался с командой уже четыре или пять раз. В целом у нас хорошее впечатление о его состоянии. Мы не хотим рисковать, но я сказал Леону, что мы поговорим после заключительной тренировки.
Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в матче с французами».
Начало игры – в 22:00. Следите за встречей на XSPORT.ua.
Видео трансляция матча Франция – Германия.
Онлайн трансляция матча Франция – Германия.
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