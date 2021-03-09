Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Германии
Лев объявил об уходе из сборной Германии
Евро-2020 станет последним турниром для наставника
Йоахим Лев / Фото: Sky Sports
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил об уходе из команды.
Он покинет «бундестим» после Евро-2020. Об этом он сообщил dfb.de.
«Делаю этот шаг сознательно. Полон гордости и огромной благодарности. В то же время очень мотивирован перед Евро».
Контракт Лева рассчитан до 2022-го года, но он разорвет соглашение раньше. С Германией он выиграл чемпионат мира-2014.
Сообщалось, что сборную Германии хотел бы возглавить Юрген Клопп.
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