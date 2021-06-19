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Лев: «С Португалией не будем рваться на арену как сам дьявол»
Наставник сборной Германии рассказал о готовности команды к важнейшему матчу «группы смерти»
Йоахим Лев / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Португалии. Слова многолетнего наставника «бундестим» передает пресс-служба UEFA.
Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали.
Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.
Мне не нужна закостенелая система, я стремлюсь к гибкости. Но это не значит, что на игру с Португалией мы будем рваться на арену как сам дьявол.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Португалия – Германия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало в 19:00.
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