Лев: «С Португалией не будем рваться на арену как сам дьявол»

Йоахим Лев / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Португалии. Слова многолетнего наставника «бундестим» передает пресс-служба UEFA.

Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.

Мне не нужна закостенелая система, я стремлюсь к гибкости. Но это не значит, что на игру с Португалией мы будем рваться на арену как сам дьявол.