Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лев: «С Португалией не будем рваться на арену как сам дьявол»

Наставник сборной Германии рассказал о готовности команды к важнейшему матчу «группы смерти»
Футбол Евро-2020
18:41
Лев: «С Португалией не будем рваться на арену как сам дьявол»
Йоахим Лев / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Португалии. Слова многолетнего наставника «бундестим» передает пресс-служба UEFA.

Вижу предельный настрой у своих футболистов по отношению ко всему. Все понимают, что мы должны прибавлять. Не секрет, что мы создали мало голевых моментов в первом матче. Над этим мы и работали.

Возможно, мы уделяли слишком много внимания осторожной игре в обороне. Надо быть готовыми рисковать в фазе атаки.

Мне не нужна закостенелая система, я стремлюсь к гибкости. Но это не значит, что на игру с Португалией мы будем рваться на арену как сам дьявол.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Португалия – Германия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало в 19:00.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йоахим Лев Португалия - Германия сборная Германии (футбол) сборная Португалии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Футбол Евро-2020
20:54
Матч с Португалией Германия вновь начнет без чистого форварда
Матч с Португалией Германия вновь начнет без чистого форварда
Футбол Евро-2020
17:56
Гинтер: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»
Гинтер: «Мы обязаны отдать все свои силы. Это наш долг»
Футбол Евро-2020
14:08
1
Киммих: «Хотим показать слабые стороны Португалии»
Киммих: «Хотим показать слабые стороны Португалии»
Футбол Евро-2020
08:40
Фернандеш: «Мюнхенские болельщики придадут Германии мотивации»
Фернандеш: «Мюнхенские болельщики придадут Германии мотивации»
Футбол Евро-2020
08:23
Лев: «Игра с Португалией не будет матчем только против одного Роналду»
Лев: «Игра с Португалией не будет матчем только против одного Роналду»
Футбол Евро-2020
08:22

Новости: Футбол

Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Первая лига
21:13
Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Серия А (Италия)
21:12
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
Евро-2020
20:57
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
Евро-2020
20:57
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:55
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Евро-2020
20:54
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
ЕВРО-2020
20:52
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
Евро-2020
20:52
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Премьер-Лига (Англия)
20:50
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
10:01
Все новости

Анонсы

Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00