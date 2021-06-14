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Левандовски и Гамшик выйдут в стартовых составах на матч Польша – Словакия
Команды проведут стартовый поединок в группе E на Евро-2020
Фото - Словацкий футбольный союз
Сборные Польши и Словакии сыграют в матче группы E на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру. С капитанскими повязками своих партнеров выведут форвард Роберт Левандовски и хавбек Марек Гамшик.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Польша – Словакия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.