Левандовски: «Нет мыслей об уходе из «Баварии»

Фото: Marca

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил Kicker, что не планирует уход из команды летом.

Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует».