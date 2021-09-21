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Левандовски: «Нет мыслей об уходе из «Баварии»

Форвард хочет остаться в команде
Футбол Бундеслига (Германия)
18:56
Левандовски: «Нет мыслей об уходе из «Баварии»
Фото: Marca

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил Kicker, что не планирует уход из команды летом.

«Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.

Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует».

Накануне, Роберт получил «Золотую бусту».

Поляк в этом сезоне забил уже 7 мячей.

Андрей Усмонов
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Роберт Левандовски Бавария

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