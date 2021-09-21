Левандовски вручили «Золотую бутсу»
Левандовски: «Нет мыслей об уходе из «Баварии»
Форвард хочет остаться в команде
18:56
Фото: Marca
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сообщил Kicker, что не планирует уход из команды летом.
«Я уже много лет слышу этот вопрос, но его нет в моей голове. Я играю против всех этих клубов в Лиге чемпионов. «Бавария» показывает, как она хороша на их фоне, в этом турнире можно легко сравнить нас с соперниками.
Я на 100% сконцентрирован на «Баварии». Вот и все. Конечно, эти разговоры появляются снова и снова, но меня это совершенно не волнует».
Накануне, Роберт получил «Золотую бусту».
Поляк в этом сезоне забил уже 7 мячей.
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