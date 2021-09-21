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Левандовски вручили «Золотую бутсу»

Форвард стал лучшим бомбардиром прошлого сезона
Футбол Бундеслига (Германия)
17:27
Левандовски вручили «Золотую бутсу»
Фото: Marca

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу», сообщает сайт клуба.

По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим бомбардиром, забив 41 мяч в Бундеслиге.

Сам Роберт признался, что очень рад карьере в клубе.

«Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю «Баварию». Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды.

В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честными друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день.

Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе, как одна команда. Большое вам спасибо».

Левандовски впервые в карьере выиграл «Золотую бутсу».

Андрей Усмонов
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Роберт Левандовски Бавария

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