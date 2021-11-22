Экс-гендиректор «Баварии»: «Надеюсь, золотой мяч получит Левандовский»
Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии Tuttosport
Роберту удалось обойти Жоржиньо и Месси
Роберт Левандовски
По версии авторитетного издания Tuttosport, польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 2021 года.
Вторую позицию занял полузащитник «Челси» Жоржиньо, а третьим стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.
Отметим, что Левандовски стал победителем премии второй год подряд.
Среди членов жюри в этом году были легенды футбола: Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Эмилио Бутрагеньо, Павел Недвед, Лука Тони, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Эдвин Ван дер Сар, Хуан Себастьян Верон и Руй Кошта.
Напомним, Левандовски 23 ноября в Киеве сыграет матч Лиги чемпионов с «Динамо». Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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