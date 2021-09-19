Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

Польский форвард вновь забил

Фото: AS

«Бавария» разнесла «Бохум» (7:0) в матче Бундеслиги.

Одним из голов отметился форвард Роберт Левандовски. Он установил рекорд чемпионата.

Поляк стал первым игроком, который забил в 13 домашних матчах Бундеслиги подряд, сообщает Opta Franz.

По этому показателю Левандовски вышел в единоличные лидеры. Он оставил позади Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, которые забивали в 12 домашних матчах подряд.

В нынешнем сезоне Левандовски забил уже семь мячей в пяти матчах.