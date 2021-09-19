Еще одна неприличная победа. «Бавария» разучилась выигрывать не разгромно, а Левандовски установил рекорд
Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
Польский форвард вновь забил
14:18
Фото: AS
«Бавария» разнесла «Бохум» (7:0) в матче Бундеслиги.
Одним из голов отметился форвард Роберт Левандовски. Он установил рекорд чемпионата.
Поляк стал первым игроком, который забил в 13 домашних матчах Бундеслиги подряд, сообщает Opta Franz.
По этому показателю Левандовски вышел в единоличные лидеры. Он оставил позади Герда Мюллера и Юппа Хайнкеса, которые забивали в 12 домашних матчах подряд.
В нынешнем сезоне Левандовски забил уже семь мячей в пяти матчах.
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