«Леванте» - «Атлетико Мадрид»: прогноз на матч чемпионата Испании

Удастся ли «Атлетико» вырваться в верхушку турнирной таблицы?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«Леванте» в этом сезоне не одержали ни одной победы в чемпионате: пять ничьих и пять проигрышей.

«Атлетико Мадрид» проиграли только один из своих девяти матчей, выиграв пять, включая три победы из четырех на выезде.

Меньше 2,5 голов было забито в семи матчах «Леванте» в этом сезоне и в трех последних встречах между командами.

«Леванте» смогли одолеть «Красно-белых» с разгромным счетом 2:0 в феврале этого года. Поэтому есть все основания полагать что «Атлетико» захотят отомстить за результат этого матча.

Поражение «Атлетико» зимой было лишь малым пятнышком в превосходной кампании по завоеванию титула. Однако на этот раз будет много вопросов, если «Красно-белым» не удастся одержать верх над «Лягушками», проигравшим первые 10 игр лиги.

Справедливости ради стоит сказать, что «Атлетико» были далеко не звездной командой, хотя они сделали достаточно, чтобы остаться в числе первых, задающих темп с пятью победами, тремя ничьими и всего одним поражением в первых девяти матчах.

Победа в сегодняшнем матче поднимет «Атлетико» в топ 5 турнирной таблицы и сравняет по очкам с «Реал Мадридом», «Севильей», «Реал Бетисом» и «Реал Сосьедад».

Три победы «Атлетико» были заработаны в четырех выездных матчах, и хотя «Леванте» удалось избежать поражений в трех из четырех домашних стартов, трудно представить, чтобы подопечные Хавьера Перейры были достаточно хороши, чтобы что-то заработать в этом матче.

Как не крути «Атлетико» подходят к этому матчу в качестве фаворитов. Учитывая, что в семи играх хозяев было забито меньше 2.5 голов в этом сезоне и в трех личных встречах тотал был так же меньше 2.5, предлагаем заиграть именно такую ставку с привлекательным коэффициентом 1.9.