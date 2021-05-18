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Лидер «Металла» «Балули: «Хорошо чувствую себя в Украине»
Полузащитник – о переходе в клуб Второй лиги после Франции
18 мая 10:10
Фото: ФК Металл
Полузащитник «Металла» Фарес Балули рассказал «Бомбардиру» о переходе из чемпионата Франции в клуб Второй лиги Украины.
«Хорошо чувствую себя в Украине, «Металлист» – это известный клуб с большой историей. Хорошо, что жизнь привела меня сюда».
Ты играл в «Лионе», «Лилле», Лиге чемпионов, а теперь во второй лиге. Как такое случилось?
«Это жизнь. Я играл за великие клубы – «Лион», «Монако» и «Лилль». Так случилось, что перенес определенные несправедливости. Это жизнь – нужно пережить, забыть и двигаться вперед. Я рад быть в Украине».
Тебя сравнивают с Рыкуном. Ты что-то слышал о нем?
«Много о нем слышал – о его характеристиках и интеллекте. Приятно играть в клубе, где были такие футболисты, как Рыкун».
«Металл» с нового сезона будет играть в Первой лиге.