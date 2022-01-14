Лидер обороны «Барселоны» стал главной трансферной целью «Реала»

Уругваец хорошо проявил себя в Класико

Рональд Араухо / фото - Eurosport

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо попал в сферу интересов мадридского «Реала», сообщают Sin Concesiones и Cat Radio.

«Сливочные» определили игрока как одну из трансферных целей на ближайшее время.

В Мадриде надеются, что уругваец не продлит истекающий в 2023-м году контракт с каталонским клубом, и им удастся подписать его бесплатно. К тому же, «бланкос» делали игроку предложение перед его трансфером в «Барселону».

Дополнительно боссов «Реала» убедила уверенная игра защитника в прошедшем Класико.

Напомним, ранее стало известно, каким игроком «Барселона» готова пожертвовать ради покупки Холанда.