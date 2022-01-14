Назван игрок, которым «Барселона» готова пожертвовать ради перехода Холанда

Каталонцы не отказываются от идеи подписать норвежца

Эрлинг Холанд / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее заявил о намерении подписать форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда грядущим летом.

Финансовое положение «блаугранас» до сих пор оставляет желать лучшего, ведь у клуба остались большие долги и раздутая зарплатная ведомость, поэтому для покупки норвежца нужны серьезные меры.

По информации издания Marca, каталонцы готовы продать звезду полузащиты Фрэнки Де Йонга, чтобы выручить деньги на покупку звезды Бундеслиги.

С прогрессом Педри, Гави и Нико голландский хавбек уже на рассматривается тренерским штабом как безоговорочный игрок основы. Наоборот, Хави все меньше доверяет хавбеку, и даже заменил его в перерыве прошедшего Класико.

Но на футболиста есть огромный спрос на рынке. В частности, «Манчестер Сити» готов предложить за него внушительную сумму.

Но президент Примеры Хавьер Тебас ранее заявлял, что шансы «сине-гранатовых» подписать Холанда будут близки к нулю, даже если они продадут нескольких футболистов.