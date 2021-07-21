Лидер полузащиты «Баварии» может бесплатно стать игроком испанского гранда

Контракт немца с мюнхенцами скоро истечет

Леон Горецка / фото - Bundesliga

Немецкий полузащитник «Баварии» Леон Горецка может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает Bild.

Контракт хавбека с мюнхенцами истекает следующим летом, и за ситуацией вокруг немца уже следят «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» ведет активные переговоры с игроком по поводу нового контракта, но пока сторонам не удается утрясти все нюансы.

Один игрок мюнхенцев уже отправился в Мадрид свободным агентом: Давид Алаба стал игроком «Реала».

В минувшем сезоне Горецка провел за «красных» 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.

Напомним, «Челси» может выкупить у «Баварии» Роберта Левандовски.