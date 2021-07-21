Нагельсманн: «В детстве я спал на постельном белье с гербом «Баварии»
Лидер полузащиты «Баварии» может бесплатно стать игроком испанского гранда
Контракт немца с мюнхенцами скоро истечет
21 июля 10:19
Леон Горецка / фото - Bundesliga
Немецкий полузащитник «Баварии» Леон Горецка может покинуть клуб в качестве свободного агента, сообщает Bild.
Контракт хавбека с мюнхенцами истекает следующим летом, и за ситуацией вокруг немца уже следят «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее СМИ сообщали, что «Бавария» ведет активные переговоры с игроком по поводу нового контракта, но пока сторонам не удается утрясти все нюансы.
Один игрок мюнхенцев уже отправился в Мадрид свободным агентом: Давид Алаба стал игроком «Реала».
В минувшем сезоне Горецка провел за «красных» 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач.
Напомним, «Челси» может выкупить у «Баварии» Роберта Левандовски.
Комментарии 0