«Челси» подпишет Левандовски, если не получится приобрести Холанда

«Баварию» устраивает сумма, которую лондонский клуб намерен заплатить за поляка

Роберт Левандовски / Фото: Bild

Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает Bild.

По информации источника, «синие» намерены подписать 32-летнего форварда в случае если не удастся договорится с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.

Известно, что «Баварию» устраивает сумма, которую «Челси» предложил за Левандовски, но она не называется.

Левандовски в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 мяч и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за Холанда 175 миллионов евро.