Экс-игрок сборной Англии выбрал идеальный клуб для Левандовски
«Челси» подпишет Левандовски, если не получится приобрести Холанда
«Баварию» устраивает сумма, которую лондонский клуб намерен заплатить за поляка
21 июля 09:59
Роберт Левандовски / Фото: Bild
Лондонский «Челси» интересуется форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, сообщает Bild.
По информации источника, «синие» намерены подписать 32-летнего форварда в случае если не удастся договорится с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
Известно, что «Баварию» устраивает сумма, которую «Челси» предложил за Левандовски, но она не называется.
Левандовски в прошлом сезоне Бундеслиги забил 41 мяч и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за Холанда 175 миллионов евро.
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