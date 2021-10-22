Лидер «Зари»: «Хотел бы поработать под руководством Симеоне»
Вингер «Зари» Аллахьяр Сайядманеш сообщил, что хотел бы поработать под руководством Диего Симеоне.
– Под началом какого тренера хотели бы поработать?
– Диего Симеоне.
– Есть стадион, где мечтаете сыграть?
– «Олд Траффорд».
– Кто главный враг Ирана в футболе?
– У Ирана нет врагов. У нас есть принципиальный соперник – это Саудовская Аравия.
– Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?
– Иран – очень красивая и большая страна. Таких мест очень много. В горном хребте Эльбурса неподалеку моего родного Амоля есть гора Дамаванд – самая высокая точка Ирана. В Иране есть самое жаркое место на Земле – песчано-солончаковая пустыня Деште-Лут. Конечно, стоит побывать в Тегеране
Напомним, Аллахьяр забил красивый мяч в ворота ЦСКА (1:0) в Лиге конференций, который в итоге стал победным.
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